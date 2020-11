La fine del 2020 sembra essere un periodo molto attivo per Huawei sotto molti punti di vista. Da un lato c’è la cessione del brand Honor che diventa totalmente indipendente. Dall’altro invece c’è la volontà del produttore di entrare nel settore Automotive.

Ma il punto di riferimento per Huawei resta sempre il mondo degli smartphone. Ecco quindi che diventa sempre più fondamentale continuare ad operare in un settore fortemente penalizzato da Ban. Secondo le ultime indiscrezioni, nel 2021 infatti potremo ammirare la nuova famiglia P50.

In particolare, un report di TheElec indica che la famiglia P50 arriverà nella prima metà del prossimo anno. Di solito la finestra per il lancio delle nuove generazioni di device Huawei è tra marzo e aprile. Il lancio però potrebbe subire dei cambiamenti in seguito alla lotta serrata che ci sarà il prossimo anno.

Ecco i primi dettagli sulla famiglia Huawei P50

Infatti, Samsung ha intenzione di presentare la famiglia S21 già a gennaio. Ne consegue che tutti i principali competitor potrebbe anticipare la presentazione dei propri device per non arrivare troppo tardi sul mercato.

Al momento il nome non è ancora definitivo, ma la serie P che rappresenta i flagship di Huawei di solito procede per numeri consecutivi. Ecco quindi che P50 sembra un nome abbastanza probabile.

Dal punto di vista tecnico, Huawei utilizzerà molto probabilmente il SoC Kirin 9000. Per quanto riguarda il display, troverà spazio quasi certamente un pannello AMOLED prodotto o da Samsung Display o da LG Display. I device saranno compatibili con le reti 5G e potranno contare sul comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica. La commercializzazione avverrà sia in Cina ma anche nel resto del mondo.