Chi ha un’auto compatibile, sa quanto siano comodi tutti i diversi sistemi di mirroring che fanno dimenticare di avere uno smartphone. Uno tra i più famosi e che sta facendo molta strada in questo settore è Android Auto. Obbiettivo del sistema hands free di Google è la sicurezza degli automobilisti e la comodità degli spostamenti in auto di tutti i giorni. Oltre alle applicazioni native del sistema operativo, se ne possono trovare diverse compatibili. Ecco un elenco completo.

Ecco tutte le app compatibili per Android Auto

Sono molte le novità attese per questo 2021 da tutti coloro che utilizzano regolarmente Android Auto nel proprio veicolo. Una di queste è l’apertura del sistema operativo a molte altre applicazioni scaricabili da Play Store oltre a quelle già installate. Tra queste molti aspettano con ansia Sygic. Tuttavia ad oggi, nonostante sia ancora limitato, c’è già un elenco di applicazioni compatibili con Auto Android. Eccole.

Nel mondo dei navigatori, oltre a Google Maps, che non ha nulla da invidiare agli altri navigatori, c’è Waze. Completamente integrato nel software auto, funziona molto bene con i comandi vocali.

Mentre si viaggia un altro aspetto importante e che spesso è causa di distrazioni e incidenti è la comunicazione. Android Auto rende questo aspetto più sicuro e pratico. Indispensabile quindi per le app di messaggistica è la compatibilità con i comandi vocali. Ecco quali sono attualmente compatibili e che comprendono una soddisfacente fetta di quelle più diffuse. Al primo posto per utilizzo c’è WhatsApp, a seguire Facebook Messenger e Telegram. Inoltre anche Skype potrebbe essere utile, senza dimenticare Google Hangouts che per le videochiamate non è niente male.

Per finire, non esiste viaggio emozionante senza un po’ di musica. È quindi indispensabile che i servizi di streaming musicale più diffusi siano disponibili per Android Auto. Si può dire di sì visto che tra queste app compare anche Tidal, noto non certo per la sua diffusione, bensì per l’estrema qualità audio. Ovviamente non poteva mancare Spotify, una tra le più utilizzate. Ci sono anche Amazon Music, Audible, gli audiolibri di Amazon, e VLC.

Tutte queste applicazioni sono disponibili su Play Store e si possono scaricare tranquillamente avendo la certezza della loro compatibilità con Android Auto. Insomma, un elenco non proprio fitto, ma completo, con le applicazioni che nella vita quotidiana risultano indispensabili.