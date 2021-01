Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi, nella speranza che il 2021 possa portare normalità nella vita di tutti noi, anche da Euronics. Grazie agli Star Days, ogni utente avrà la possibilità di accedere ai migliori prodotti in commercio, spendendo cifre estremamente ridotte.

La campagna promozionale che andremo a discutere risulta essere valida per tutti fino al 6 gennaio 2021, per approfittare dei singoli prezzi, tuttavia, sarà strettamente necessario recarsi personalmente in uno dei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, in caso contrario le offerte potrebbero essere completamente differenti. I prodotti, ad ogni modo, sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata.

Euronics: le offerte non hanno rivali

Le offerte del volantino Euronics attirano l’interesse dei consumatori, a partire dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, sono infatti presenti importanti sconti applicati prima di tutto su Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, in vendita a soli 999 euro, passando anche per un buonissimo Samsung Galaxy S20 FE, proposto effettivamente a 499 euro, per finire poi con il solito Apple iPhone 11, disponibile alla modica cifra di 679 euro.

L’utente che vorrà accedere a dispositivi più economici, troverà pane per i propri denti nell’acquisto di Oppo Reno 4Z, Oppo A15, Oppo A91, Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Xiaomi Redmi 9C, tutti con prezzi che non superano i 300 euro.

