Non inizia molto bene questo 2021 per tutti gli ex clienti del numero magico 3 che sono stati assorbiti dal nuovo nato WindTre. Al via quindi le rimodulazioni delle condizioni precedenti sul traffico in extrasoglia, segreteria e credito insufficiente. Addio privilegi e benvenute cattive notizie.

WindTre: rimodulazioni per tutti gli ex clienti 3

“Un processo di innovazione tecnologica per uniformare i nostri sistemi e migliorare le condizioni riservate ai nostri Clienti” è ciò che ha annunciato WindTre per introdurre le nuove rimodulazioni destinate a tutti gli ex clienti 3.

Addio privilegi quindi per molti dei nuovi clienti WindTre approdati dalla 3. Infatti terminati i giga disponibili per il mese, addio al bonus di traffico dati. Al contrario, dal 27 gennaio sarà disponibile solo 1 GB al giorno fino alla mezzanotte, al costo di 0,99 euro.

Addio anche al bonus credito. Nel caso in cui non si disponga di un credito sufficiente per il rinnovo dell’offerta, il traffico incluso sarà disponibile fino alla mezzanotte del giorno stesso sempre a 0,99 euro. Il cliente avrà disponibili altri due giorni allo stesso prezzo. Oltre, potrà solo ricevere chiamate e sms o effettuare chiamate d’emergenza. Ovviamente WindTre addebiterà l’importo alla prima ricarica utile. Si può ovviare a questo problema attivando il servizio di Autoricarica. In questo modo l’utente risparmierà le spese per “traffico insufficiente”.

Tuttavia una buona notizia c’è per chi ha attiva la segreteria telefonica a pagamento. Il costo di quest’ultima si ridurrà a 0,124 centesimi di euro a chiamata su territorio nazionale.

Come far valere il diritto di recesso

Qualora il cliente non volesse accettare le nuove condizioni imposte da WindTre, potrà esercitare il diritto di recesso anche un giorno prima dell’entrata in vigore delle stesse. Il procedimento è molto semplice. La comunicazione dovrà essere inviata:

tramite email PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it;

a servizioclienti159@pec.windtre.it; a un punto vendita WindTre abilitato ;

WindTre abilitato ; chiamando il 159 a seguito di una verifica dell’identità;

a seguito di una verifica dell’identità; scrivendo a “ Will “, l’assistente digitale disponibile nell’area clienti del sito internet o sull’app ufficiali;

“, l’assistente digitale disponibile nell’area clienti del sito internet o sull’app ufficiali; tramite raccomandata A/R all’indirizzo WindTre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 – 20152 Milano.

In ogni caso è importante inviare questa comunicazione con causale di recesso: “modifica delle condizioni contrattuali“.

Per tutti coloro che decideranno di lasciare WindTre, non devono disperare. Molte offerte sono disponibili sia in portabilità o, se proprio non volete abbandonare WindTre, con nuova numerazione.