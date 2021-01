NETFLIX: la piattaforma rimuove dall'elenco una miriade di serie tv

Il colosso dello streaming Netflix, nel corso del 2020, ha inserito nell’elenco un numero non indifferente di titoli. Allo stesso modo però, per lasciare spazio a questi, ha dovuto eliminare le serie tv che non hanno riscontrato molta fama.

NETFLIX: la lista completa delle serie tv a cui dobbiamo dire addio

Netflix non ha avuto nessuna pietà, ha difatti rimosso un minimo di 45 serie tv. Noi di Tecnoandroid abbiamo scelto solo alcune di queste in modo tale da attutire il colpo fatale per i fan delle serie. È giunto il momento: scopriamo quali titoli ci lasceranno per sempre.

Non vedremo più:

AJ and the Queen – 1 stagione All About The Washingtons – 1 stagione Altered Carbon – 2 stagioni American Vandal – 2 stagioni Chelsea – 2 stagioni Chambers – 1 stagione Daredevil – 3 stagioni Daybreak – 1 stagione Degrassi: Next Class – 4 stagioni Designated Survivor – 3 stagioni Dirk Gently’s Holistic Detective Agency – 2 stagioni Easy – 3 stagioni Everything Sucks! – 1 stagione Friends from College – 2 stagioni Gang Related – 1 stagione Gangland Undercover Ghost Wars – 1 stagione Gypsy – 1 stagione Haters Back Off – 2 stagioni I Am Not Okay with This – 1 stagioni Insatiable – 2 stagioni Iron Fist – 2 stagioni Jessica Jones – 3 stagioni Lady Dynamite – 2 stagioni Luke Cage – 2 stagioni Marco Polo – 2 stagioni Master of None – 2 stagioni Messiah – 1 stagione Nightflyers – 1 stagione Project MC2 – 6 stagioni Santa Clarita Diet – 3 stagioni Seven Seconds – 1 stagione She’s Gotta Have It – 2 stagioni Soundtrack – 1 stagione Spinning Out – 1 stagione The Defenders – 1 stagione The Get Down – 1 stagione The Good Cop – 1 stagione The Innocents – 1 stagione The OA – 2 stagioni The Punisher – 2 stagioni 1.1. The Society – 1 stagione

Trattasi di una cruda realtà alla quale Netflix non può dire di no. Per fortuna però i nuovi arrivi basteranno per distrarci dalla brutta notizia.