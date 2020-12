Il Natale è una festività molto sentita in casa Rockstar Games e per questo la software house vuole fare tanti regali ai propri utenti. Dopo aver fatto arrivare la neve a Los Santos, anche i giocatori di Red Dead Online si devono preparare a sorprese e doni.

La Frontiera di Red Dead Online si è tinta di bianco a causa di una forte nevicata che ha reso il paesaggio ancora più caratteristico. Infatti, gli abitanti hanno sfruttato l’occasione per addobbare a festa le vie e le stanze di Saint Denis. In giro per la mappa sarà possibile trovare decorazioni natalizie e sarà possibile ascoltare canti a tema.

Rockstar Games festeggia il Natale anche su Red Dead Online

Inoltre, i giocatori potranno riscattare alcuni bonus in maniera totalmente gratuita. In particolare Rockstar Games. Per riscattare i bonus basterà recarsi nella pagina dedicata ai Vantaggi che è disponibile all’interno del menu di pausa.

Recandosi nella bottega di un armaiolo invece, sarà possibile ottenere in maniera gratuita la variante invernale dell’Evans a ripetizione. Per la variante Krampus della doppietta a canne lisce, gli sviluppatori hanno rimosso i requisiti di rango necessari per sbloccarla.

Su Red Dead arrivano i nuovi cavalli Turcomanni in diverse varianti del manto che includono le colorazioni grigio, nero, sauro e perlino. Per gli utenti che vorranno cimentarsi nelle modalità competitive, le sfide Niente sprechi – Arco e frecce e Ultimo superstite offriranno triple ricompense. Infine, i giocatori in possesso della Licenza da Cacciatore di taglie e Cacciatore di taglie II riceveranno punti esperienza doppi.