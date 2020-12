Iliad: un Natale all'insegna della convenienza, arriva la fibra ottica

Iliad, nonostante il tanto scetticismo che circolava intorno al suo nome prima dell’effettivo arrivo, è ad oggi quel gestore che tutti in consapevolmente desideravano. Effettivamente un provider che permette di sottoscrivere delle offerte telefoniche che durano per sempre nel tempo in maniera certificata ancora non esisteva, o almeno fino a tre anni fa.

Iliad infatti permette di sottoscrivere offerte che non cambiano nel tempo senza vincoli e costi nascosti. Inoltre ci sono servizi inclusi gratuiti per tutti gli utenti con l’attivazione delle promozioni che avviene in soli tre minuti. Ad oggi continua ad esistere la migliore offerta di sempre, ovvero quella Giga 50 che ha destato l’attenzione di tutti almeno una volta in questi anni. Ricordiamo infatti che questa soluzione permette di avere 50 giga in 4G per navigare sul web, minuti ed SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia con minuti ed SMS illimitati e 4 giga di roaming in Europa. Il prezzo è 7,99 euro al mese.

Iliad prepara l’assalto alle grandi aziende anche con la telefonia fissa: arriva la fibra ottica

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.