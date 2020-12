Il Google Play Store è il principale punto di riferimento per scaricare app e giochi Android, ma ciò non significa che sia l’unico store Android. Esistono diversi store alternativi che offrono il download gratuito di migliaia di applicazioni che sullo store ufficiale di Google vengono proposte a pagamento.

Chi sceglie di ricorrere a queste soluzioni alternative, tuttavia, dovrà anche assumersi il rischio delle conseguenze: prima di giungere sul Play Store, infatti, le applicazioni vengono sottoposte a controlli e verifiche di sicurezza per cui – in teoria – tutto ciò che troviamo sullo store di Google dovrebbe essere privo di virus e non presentare falle o altri problemi che potrebbero in qualche modo intaccare la sicurezza dei nostri dati e del nostro dispositivo. In pratica, non sempre è così.

Non sappiamo quanto siano affidabili le applicazioni degli store alternativi, specie quando si tratta di app o giochi premium disponibili al download gratuito. Se ciò non vi preoccupa, tuttavia, abbiamo selezionato le migliori alternative al Google Play Store. Prima di scaricare le applicazioni, però, assicurati di abilitare il download da fonti sconosciute dalle Impostazioni del tuo dispositivo.

Amazon

L’App Store di Amazon offre migliaia di app gratuite e a pagamento, ma anche applicazioni e giochi premium gratuitamente. Amazon, infatti, regala un’app a pagamento gratuitamente ogni giorno e di tanto in tanto anche interi pacchetti di app a pagamento. Scarica l’app Amazon dal link, ma tieni presente che devi avere un account Amazon per poter utilizzare il servizio.

GetJar

GetJar offre vasta gamma di app gratuite da scaricare. Queste possono essere filtrate attraverso le categorie (e sottocategorie), che sono per lo più le stesse del Google Play Store, come Produttività, Finanza, Foto e così via. Puoi utilizzare il sito Web GetJar per scaricare le app che ti interessano per poi trasferire il file APK sul tuo smartphone oppure scaricare l’ APK dell’app store GetJar direttamente sul tuo dispositivo.

Aptoide

Aptoide è uno degli store alternativi per smartphone e tablet Android più diffusi. Non solo offre numerose applicazioni a pagamento gratuitamente, ma spesso e volentieri gli aggiornamenti delle app arrivano arrivano prima su Aptoide e poi sul Play Store. Sono disponibili anche versioni beta di WhatsApp o Nova Launcher. Il rischio di avere a che fare con un’app pirata si nasconde sempre dietro l’angolo, per cui consigliamo di installare anche un antivirus per individuare eventuali virus. Puoi scaricare Aptoide da questo link.

Uptodown

Uptodown sembra essere una delle alternative più affidabili al Play Store. Questo store offre “solo” 30.000 applicazioni ma tutte sono state verificate e non dovrebbero presentare virus. Sfortunatamente, però, le versioni delle app qui presenti tendono ad essere più vecchie rispetto a quelle di Aptoide. Puoi scaricare Uptodown da questo link.