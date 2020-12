I regali di Natale sono molto più semplici con le ultime offerte Comet, il volantino attuale racchiude al proprio interno una miriade di sconti specialissimi, con i quali sarà possibile pensare di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato.

La campagna promozionale, come al solito parlando di Comet, risulta essere disponibile sia in negozio che online sul sito ufficiale dell’azienda, in tal modo i consumatori potranno anche raggiungere l’acquisto dei prodotti desiderati dal divano di casa, senza doversi minimamente preoccupare delle spese di spedizione. E’ importante ricordare, infatti, che la consegna presso il domicilio sarà sempre gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte fanno sognare gli utenti

Le offerte Comet fanno letteralmente sognare gli utenti, proprio perché racchiudono al proprio interno alcuni dei migliori sconti in circolazione. Un esempio è rappresentato dall’Apple iPhone 11, ottimo top di gamma, a tutti gli effetti desideratissimo dalla popolazione italiana, ed oggi acquistabile a 679 euro, data la presenza sul mercato di un nuovo modello, quale è l’iPhone 12.

Il volantino Comet affronta poi prodotti molto più economici, del calibro di Motorola E6s, Samsung Galaxy A51, Vivo Y11s, Vivo Y20s, Xiaomi Mi 10T o similari, tutti con prezzi che non superano complessivamente i 300/400 euro.

Per ogni altro sconto racchiuso all’interno della campagna promozionale, dovete semplicemente aprire le pagine del volantino che abbiamo inserito nell’articolo come galleria fotografica (per visualizzarle in alta definizione e nel dettaglio più assoluto).