Linguaggio nei neonati: scoperto un circuito neurale che lavora prima delle parole

Il cervello dei neonati sembra non aspettare affatto le prime parole per iniziare a lavorare sul linguaggio. È quanto emerge da una ricerca che ribalta diverse convinzioni radicate, mostrando come certe strutture si mettano in moto molto prima di quanto si immaginasse. La scoperta riguarda un circuito neurale finora rimasto nell’ombra, mai messo davvero in relazione con la capacità di comunicare. E i risultati, va detto, aprono scenari piuttosto interessanti.

Lo studio è stato pubblicato su EMBO Reports e porta la firma dell’Università Nazionale Yang Ming Chiao Tung di Taiwan. Il cuore della questione è semplice da raccontare, anche se complesso da indagare: le fondamenta del linguaggio vengono gettate ben prima che un bambino pronunci qualcosa di comprensibile. Non c’è bisogno di aspettare il primo “mamma” o “papà”. Il lavoro vero, quello silenzioso, comincia già nelle primissime fasi di vita.

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Cosa hanno trovato i ricercatori

Il dato che colpisce è la presenza di un circuito neurale nascosto, qualcosa che fino a oggi nessuno aveva collegato al modo in cui impariamo a parlare. Non era proprio sul radar degli studiosi, per dirla in modo diretto. Questo significa che parte di ciò che credevamo di sapere sullo sviluppo del cervello infantile andrà probabilmente rivisto, almeno in qualche dettaglio.

Secondo quanto descritto, alcuni circuiti neurali non si limitano a esistere in modo passivo. Si attivano. E non solo: si perfezionano nel tempo, affinandosi giorno dopo giorno mentre il piccolo cresce. Tutto questo accade prima ancora che arrivino le prime parole, in una sorta di allenamento preliminare che il cervello mette in atto da solo, senza istruzioni esterne evidenti.

Perché conta davvero

L’aspetto interessante è proprio qui, in questa preparazione anticipata. Il cervello dei neonati non resta fermo ad aspettare gli stimoli del mondo esterno per poi reagire. Costruisce, organizza, prepara il terreno. È come se sapesse già dove andare a parare, predisponendo le strutture necessarie molto prima che servano sul serio.

Una ricerca di questo tipo, condotta su un terreno così delicato come lo sviluppo precoce del linguaggio, offre spunti che vanno oltre la pura curiosità scientifica. Capire quando e come si formano questi collegamenti potrebbe avere ricadute concrete, anche se lo studio in sé si concentra sull’individuazione del circuito e sul suo comportamento nelle prime settimane e nei primi mesi.