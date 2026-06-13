Finire un videogioco serve davvero per capirlo fino in fondo?

Finire un videogioco è davvero la condizione necessaria per dire di averlo capito fino in fondo? La domanda gira da anni nelle chiacchierate tra appassionati, nei forum, nei gruppi dove ci si scambia pareri prima di un acquisto, e raramente trova una risposta che metta tutti d’accordo. C’è chi giura che senza arrivare ai titoli di coda non si possa avere un giudizio completo, e chi invece sostiene che bastino poche ore per farsi un’idea ben precisa.

Una questione che divide da sempre la community

Il punto di partenza è quasi sempre lo stesso. Le discussioni fra videogiocatori tendono a battere su un tema ricorrente: completare un titolo è un obbligo morale, o è sufficiente averlo provato per esprimere un parere sensato? La faccenda è più scivolosa di quanto sembri. Perché un conto è valutare il gameplay, le sensazioni che restituisce un controller dopo un’ora di gioco, un altro è capire come una storia si chiude, come certe meccaniche evolvono nelle fasi avanzate, come il ritmo cambia man mano che si procede.

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Non tutti i videogiochi sono costruiti allo stesso modo, e qui sta gran parte della complessità. Alcuni svelano le loro carte migliori nelle prime ore, altri chiedono pazienza, costringono il giocatore ad andare avanti per raccogliere quello che davvero contava. Pensare che esista una regola valida per ogni opera è probabilmente l’errore più grande che si possa fare in questa discussione.

Comprendere un’opera senza arrivare ai titoli di coda

Il nodo centrale resta questo: serve davvero raggiungere la fine per comprendere un videogioco a fondo? Tanti sostengono che un’opera vada vissuta nella sua interezza, esattamente come si farebbe con un libro o con un film. Lasciare un racconto a metà significherebbe perdersi pezzi fondamentali, magari proprio quelli che cambiano la lettura di tutto ciò che è venuto prima.

Dall’altra parte ci sono argomentazioni altrettanto solide. Il tempo non è infinito, e i titoli da provare si accumulano molto più velocemente di quanto si riesca a portarli a termine. In questo scenario, abbandonare un gioco che non convince diventa una scelta legittima, quasi inevitabile. E poi c’è un dettaglio che spesso sfugge: a volte bastano davvero poche ore per cogliere lo spirito di un’opera, per capire se funziona o se gira a vuoto.

Il dibattito tra chi ritiene obbligatorio finire un videogioco e chi no non porta a una verità unica, e forse è proprio questa la cosa interessante. Ogni giocatore costruisce il proprio metro di giudizio sulla base delle esperienze fatte, del tempo che ha a disposizione, del rapporto personale che instaura con ciò che ha tra le mani. Qualcuno ha bisogno della parola fine per sentirsi soddisfatto, altri trovano già tutto quello che cercavano molto prima.

Quello che emerge da queste riflessioni è un mondo del videogioco molto più sfaccettato di quanto certe posizioni nette lascino intendere. La voglia di etichettare, di stabilire chi ha il diritto di parlare di un titolo e chi no, si scontra inevitabilmente con la varietà delle opere e con il modo profondamente soggettivo in cui ognuno le vive. Un gioco lungo e stratificato chiede attenzioni diverse rispetto a un’esperienza breve e fulminante, e questo basta a smontare qualsiasi pretesa di regola universale. In fondo, la differenza la fanno le aspettative e il tipo di esperienza videoludica che si cerca. C’è chi gioca per la storia, chi per le sfide, chi semplicemente per staccare la testa dopo una giornata pesante. E ognuna di queste motivazioni porta con sé un modo diverso di intendere cosa significhi, davvero, aver giocato qualcosa.