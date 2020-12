WhatsApp Web si aggiorna: arrivata finalmente una grande novità

Finalmente, WhatsApp Web ha ricevuto una funzione che la può portare definitivamente a competere con la versione mobile per smartphone. Di fatto, usare WhatsApp dal PC è davvero molto comodo, soprattutto quando dobbiamo condividere file oppure se ci è più semplice scrivere con una vera e propria tastiera.

Tuttavia, l’app da mobile risultava sempre più utile, essendo che conteneva in essa più funzionalità, ma ora per WhatsApp Web pare che ci sia una vera e propria svolta. Anche dal punto di vista dello smartworking può esserlo: stiamo parlando della possibilità di poter ufficialmente effettuare le videochiamate, una funzione che gli utenti chiedevano a gran voce già da qualche tempo. Andiamo a vedere quali sono i dettagli di questa nuova funzione.

WhatsApp Web si aggiorna: l’update più atteso in assoluto dagli utenti è finalmente arrivato

L’applicazione non sarà subito disponibile per tutti. Infatti, come riportato anche dal sito WABetainfo.com, che analizza in particolar modo le nuove Beta version delle diverse app, l’aggiornamento arriverà sui PC degli utenti in maniera progressiva. Alcuni fortunati potranno usare la nuova feature sin da subito, mentre altri dovranno aspettare. Ma, comunque, la feature arriverà per tutti.

Infatti, come specificato anche nell’analisi, le videochiamate verranno aggiunte gradualmente per alcuni utenti. Essendo che si tratta di una Beta version, solo una cerchia ristretta di persone potranno averla. Infine, possiamo affermare che WhatsApp Web va definitivamente a competere con le altre piattaforme che fanno della videochiamata la loro forza. Tuttavia, resterà sempre e comunque legata alla sua versione d’origine, dunque da smartphone.