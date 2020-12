Come anticipatoci in precedenza da alcuni rumors e teaser, nel corso delle ultime ore il produttore cinese Xiaomi ha presentato un nuovo dispositivo dedicato al momento per il solo mercato indiano. Stiamo parlano di Redmi 9 Power, uno smartphone dotato di una batteria pazzesca ma che in realtà conosciamo già.

Redmi 9 Power: ufficiale la versione internazionale di Redmi Note 9 4G

I rumors e le indiscrezioni ci avevano già fatto capire qualcosa, ma con l’arrivo della presentazione ufficiale ora abbiamo decisamente una conferma. Il nuovo Redmi 9 Power presentato da poco per il mercato indiano altro non è se non la versione internazionale del Redmi Note 9 4G ufficializzato da Xiaomi in Cina qualche settimana fa. La scheda tecnica e il design sono infatti gli stessi fra i due dispositivi, anche se qui abbiamo una piccola caratteristica in più.

La versione internazionale di questo device, infatti, ottiene come bonus un sensore fotografico in più. Questo smartphone può infatti contare su quattro fotocamere posteriori: un sensore principale da 48 megapixel, un sensore grandangolare da 8 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e il nuovo sensore per gli scatti macro sempre da 2 megapixel. Oltre a questo, troviamo poi una grande batteria da ben 6000 mAh. Il resto, invece, rimane sostanzialmente invariato. Ecco di seguito la scheda tecnica.

Display IPS LCD da 6.53 pollici in risoluzione FullHD+

Processore Snapdragon 662 di Qualcomm

4 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno espandibili tramite microSD fino a 512 GB

Quad camera posteriore da 48+8+2+2 megapixel

Fotocamera frontale da 8 megapixel

Connettività: Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS/GLONASS

Altro: jack audio, radio FM, resistenza agli schizzi d’acqua

Batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 18W

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Redmi 9 Power, come già accennato, per il momento sarà disponibile solo per il mercato indiano ad un prezzo di partenza pari a circa 120 euro al cambio attuale.