Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, sta per arrivare per il mercato mobile un nuovo smartphone targato Redmi. Nello specifico, si tratta del dispositivo noto come Redmi 9 Power e il suo debutto ufficiale sembra che sia previsto al momento per il mercato indiano il prossimo 15 dicembre.

Xiaomi pronta ad annunciare il nuovo Redmi 9 Power in India

Il noto produttore cinese Xiaomi sembra quindi pronto a presentare ufficialmente per il mercato indiano un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Come già accennato, il dispositivo in questione si chiamerà Redmi 9 Power e approderà ufficialmente in India il prossimo 15 dicembre. Come da tradizione dell’azienda, però, sembra che si tratterà nuovamente di una versione re-branded di un altro dispositivo.

Nello specifico, secondo gli ultimi rumors e leaks sembra che il nuovo smartphone a marchio Redmi sarà una versione re-branded del Redmi Note 9 4G presentato per il mercato cinese soltanto una settimana fa. Nonostante questo, dobbiamo poi ricordare che anche questo smartphone è a sua volta un re-branded del Poco M3 da poco approdato in veste ufficiale anche da noi in Italia. Se sarà effettivamente così, possiamo aspettarci sul prossimo Redmi 9 Power le stesse specifiche tecniche di questi due device, anche se potrebbe però cambiare qualcosa dal punto di vista del design. In ogni caso, vi riassumiamo qui in basso le specifiche tecniche di cui dovrebbe disporre lo smartphone.