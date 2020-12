La data di presentazione della nuova serie di top di gamma Samsung sembra ricevere sempre più conferme. Il 14 gennaio, dunque, il colosso potrebbe procedere con il lancio organizzando un evento, presumibilmente online, durante il quale potrebbero venir fuori anche i nuovi Galaxy Buds Pro. La serie Galaxy S21 sarà formata da tre dispositivi che saranno disponibili in colorazioni differenti e che presenteranno tra loro alcune differenze. A distinguersi sarà in particolar modo il Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21: la versione Ultra supporterà la S Pen!

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è stato fino ad ora il dispositivo più discusso tra tutti quelli che andranno a costituire la nuova serie in arrivo. Ad attirare l’attenzione è stata soprattutto una delle sue probabili caratteristiche inedite, cioè la compatibilità con la S Pen.

Questa informazione, emersa negli scorsi mesi e resa nota da alcune indiscrezioni, sembra ricevere sempre più conferme. Nuove voci, infatti, ritengono certa la possibilità di utilizzare lo stilo Samsung sul dispositivo in seguito al venir fuori di alcune cover particolari per la presenza di un alloggiamento per la S Pen. Il dettaglio, in effetti, non passa inosservato e da credito alle indiscrezioni secondo le quali il colosso non integrerà l’accessorio nella confezione del suo smartphone, che non presenta alcuna sezione fisica nella quale riporre lo stilo in una situazione di non utilizzo, ma consentirà di acquistarlo separatamente.

La conferma effettiva circa l’affidabilità di quanto emerso fino ad oggi arriverà soltanto con il lancio della serie Galaxy S21. Il 14 gennaio, dunque, ogni dubbio potrebbe trovar risposta