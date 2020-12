Il rilascio di Cyberpunk 2077 è stato un successo per il team di sviluppo. Come annunciato da CD Projekt in un rapporto per gli investitori, il tanto atteso titolo ha quasi completamente recuperato i suoi costi di sviluppo e pubblicità attraverso i preordini.

Quindi quante copie ha venduto Cyberpunk in totale nel 2077? E quanto sono alti i costi di sviluppo e pubblicità? Finora, lo sviluppatore e l’editore CD Projekt hanno mantenuto un basso profilo sulla questione. Probabilmente ciò è dovuto ai problemi che stanno riscostrando i possessori del gioco su console PS4 e Xbox One.

Cyberpunk 2077 ha superato i record di vendita su PC

Cyberpunk 2077 ha già superato la soglia dei “50 milioni di dollari di vendite solo su Steam” più di due settimane fa, come ha detto CD Projekt agli investitori su Twitter. Questi dati sono solo una parte delle vendite per PC: oltre alla più grande piattaforma di giochi per PC Steam, Cyberpunk 2077 è apparso anche nel negozio interno di GOG e nell’Epic Games Store.

Inoltre, il gioco è uscito per PS4 e Xbox One e Stadia. Una versione rinnovata per PS5 e Xbox Series X deve ancora apparire. Un totale di otto milioni di preordini rendono Cyberpunk 2077 uno dei più grandi rilasci per PC di sempre.

Le vendite su console hanno rappresentato circa il 41 percento. La grande percentuale di giocatori su console è il motivo per cui il rilascio di console buggato dovrebbe causare preoccupazione anche ai giocatori su PC. Non sorprende quindi che Cyberpunk 2077 possa raccogliere l’intero sviluppo e i costi pubblicitari entro un mese e quindi registrare già i primi profitti.