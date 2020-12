Vodafone ha lanciato a partire dallo scorso 10 Dicembre 2020, alcune nuove promozioni per l’acquisto di smartphone a rate, fra cui la possibilità di abbinare all’attivazione dell’offerta Shake it Fun per Under 25 due nuovi smartphone nell’ambito della Promo Rata Zero, che permette di pagare solo un anticipo con il costo delle rate mensili a 0 euro.

La promo Rata Zero quindi si estende anche all’offerta dedicata a tutti i clienti Under 25 denominata Shake it Fun. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone estende la Promo Rata Zero anche per Shake it Fun

Con l’offerta Vodafone Shake it Fun potrà essere acquistato, salvo eventuali cambiamenti, lo Xiaomi Redmi 9AT con un anticipo di 19.99 euro e rate da 0 euro al mese per 30 mesi, oppure lo smartphone Oppo A53s con un anticipo di 49.99 euro sempre con rate da 0 euro al mese per 30 mesi.

Per l’offerta Shake it Fun, Oppo A53S prevede un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro, che scende quanto più ci si avvicina al termine della rateizzazione, mentre per lo Xiaomi Redmi 9AT questo corrispettivo è pari a 100 euro. Per le rateizzazioni, a prescindere dal modello scelto e dall’offerta abbinata, l’operatore prevede anche un costo di attivazione della rateizzazione pari a 9.99 euro per i nuovi clienti. Per i già clienti ricaricabili bisogna considerare una maggiorazione di 10 euro.

Inoltre, in questo periodo, tutti i clienti Vodafone che non attivano un’offerta tariffaria della gamma Infinito e che decidono di acquistare un nuovo smartphone a rate con Vodafone o con finanziamento Compass Flexy Pay, avranno inclusa la promozione Infinito Xmas, con 2 mesi di minuti, SMS e Giga illimitati gratis invece che a 14.99 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire nuovi dettagli.