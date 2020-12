Boeing 737 Max: dopo gli incidenti è tornato in servizio un volo di linea

L'azienda statunitense Boeing è tornata in servizio e lo ha fatto con un aereo Boeing 737 Max che ha effettuato un volo di linea.

Dopo i due gravi incidenti accaduti circa due anni fa, l’azienda statunitense Boeing sta cominciando a tornare e, dopo che l’acquisto di numerosi velivoli da parte della compagnia irlandese Ryanair, un aereo Boeing 737 Max è finalmente tornato in servizio con il suo primo volo di linea.

Boeing 737 Max torna a volare nei cieli con il suo primo volo di linea

Qualche settimana fa la nota compagnia aerea Ryanair ha confermato di aver acquistato altri 75 velivoli dell’azienda statunitense Boeing. Ora, come già accennato, per Boeing è però arrivato il momento di tornare effettivamente in servizio e lo fa con un aereo Boeing 737 Max che ha finalmente sorvolato i cieli con un vero e proprio volo di linea. Nello specifico, si tratta di un volo commerciale svolto dalla Gol Airlines.

Anche questa compagnia aerea brasiliana ha intenzione di affidarsi nuovamente agli aerei dell’azienda statunitense Boeing. Dopo i due tragici incidenti dello scorso anno, l’azienda ha infatti cercato di fare tutto il necessario per permettere ai propri aerei di tornare a volare e così è stato. La FAA (Federal Aviation Administration) ha infatti approvato qualche settimana fa il ritorno di questi aerei, ovviamente apportando però alcune modifiche tecniche.

Oltre alla nota compagnia aerea Ryanair e alla Gol Airlines, vi è poi anche la compagnia American Airlines ad essere interessata a questi aerei. Quest’ultima, infatti, ha già dichiarato di essere intenzionata ad utilizzare nuovamente gli aerei Boeing 737 Max anche per i voli commerciali con passeggeri. Il tutto avverrà in maniera graduale a partire dalla fine di questo anno.