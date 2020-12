Aptera, una startup californiana, descrive la nuova auto elettrica a tre ruote come il primo veicolo che funziona esclusivamente grazie all’energia solare senza aver bisogno di essere ricaricata. Il modello realizzato da Aptera vanta un’autonomia di circa 1.600 km. Il prezzo ammonta a 26,000 dollari.

“Aptera lavora sulle strutture leggere a bassa resistenza e raffreddamento e la scienza dei materiali per fornire il veicolo più efficiente mai messo a disposizione dei consumatori”, afferma la società sul sito web ufficiale. “Never Charge di Aptera è integrato in ogni veicolo ed è progettato per catturare tanta energia solare quanto basta per viaggiare per oltre 11.000 miglia all’anno”. L’insolita forma a goccia è progettata per essere il più aerodinamicamente efficiente possibile al fine di richiedere meno energia per funzionare.

Nessun veicolo elettrico presente sul mercato attualmente ha un’autonomia superiore a 500 miglia. I pannelli che coprono l’auto sono in grado di sfruttare energia solare sufficiente per ricaricare 40 miglia al giorno, tra l’altro l’ideale in un paese così soleggiato come la California, luogo d’origine dei creatori di questo interessante progetto. “Puoi parcheggiare l’auto mentre sei a lavoro o ovunque tu sia e tornare con più energia nel serbatoio rispetto a quando l’hai lasciato. Si ricarica costantemente da sola senza dover mai pagare nemmeno un centesimo per guidarla ogni giorno. Questo è il tipo di libertà che pensiamo molte persone amano e ricercano”.

È anche presente una presa da 110 V che consente la ricarica manuale e può essere collegata a una qualsiasi presa a muro standard. In questo caso si possono ottenere fino a 150 miglia di autonomia con un ciclo di ricarica notturna. Solo 330 dei futuristici tre ruote erano disponibili per l’ordine, con consegne previste per l’inizio nel 2021. Al momento, sono già sold out.