Per la regione Piemonte il bonus per l’acquisto di una nuova auto elettrica o ibrida può arrivare a raggiungere ben 20 mila euro. Verso metà ottobre, infatti, verrà emanato il nuovo bando per incentivare i cittadini a cambiare la propria vettura in favore di una nuova con basse emissioni di CO2.

In Piemonte con il nuovo bonus si potrà risparmiare notevolmente per acquistare una nuova auto elettrica

Con il bando che verrà introdotto a metà del mese ci saranno alcune novità per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare una nuova auto. Nello specifico, per tutti i cittadini privati sarà possibile ottenere un bonus massimo pari a 10 mila euro (sempre in base alle emissioni di CO2 della nuova vettura elettrica). Grande novità riguarda anche la categoria di veicoli che rientrano nel bonus. Con il nuovo bando, infatti, in Piemonte sarà possibile acquistare anche ciclomotori, motocicli, biciclette e moto in versione elettrica con un bonus che parte da 150 euro fino ad un massimo di 4000 euro.

Come già accennato, questo bonus diventa ancora più ricco anche per le aziende, arrivando ad una somma addirittura di 20 mila euro. Il bando per queste ultime è già in vigore e si ha tempo per fare domanda fino al 30 novembre. In questo caso, per le azienda sarà possibile avere 10 mila euro di bonus per i veicoli da lavoro adibiti al trasporto persone e 20 mila euro per i veicoli con un peso superiore alle 5 tonnellate.

Tra le varie tipologie di vetture che è possibile acquistare con il bonus, rientrano ovviamente le auto elettriche. Oltre a queste, però, sono inclusi anche altri veicoli, come le auto ibride, le auto a GPL o a metano e anche le auto a benzina e a diesel euro 6.