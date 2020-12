Con una percentuale del 73% circa, Android domina in maniera incontrastata il mondo degli Smartphone, spazzando via tutta la concorrenza principalmente composta dalla controparte Apple iOS. Grazie alla sua anima Open Source ed all’enorme possibilità di modding offerta da Google, Android si è nuovamente confermato come miglior sistema operativo per Device mobili, che siano essi Smartphone oppure Tablet.

Come ben sappiamo, dunque, negli anni il colosso della Mountain View ha cercato di instaurare un certo rapporto con i propri utenti, garantendo quindi il massimo della familiarità ed il concetto di “facile da utilizzare” ogni qualvolta venisse rilasciata una nuova versione del SO. Ciononostante, però, Android nasconde al suo interno delle funzioni non molto visibili ma che potrebbero semplificare la vita di molti. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android: ecco alcuni trucchi che ne semplificano l’utilizzo

Come accennato poco sopra, Android nasconde al suo interno alcune funzionalità molto interessanti. Una funzionalità molto carina, ma fine a se stessa, è ad esempio l’animazione relativa alla versione di Android. Per attivare quest’ultima vi basterà recarvi nelle impostazioni, selezionare il menu “Info su questo telefono” e cliccare ripetutamente sulla dicitura relativa alla versione di Android.

Un’altra funzionalità riguarda l’attivazione del menù “Opzioni Sviluppatore”. Se siete degli smanettoni e vi piace l’idea di poter testare delle nuove impostazioni, vi basterà attivare il menu Sviluppatore che, di default, risulta essere disattivato. Per far ciò non dovrete far altro che seguire lo stesso procedimento elencato poco più sopra ma, questa volta, fare tap ripetutamente sulla voce “Versione Kernel”.