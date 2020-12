Così come altri gestori in Italia, anche Vodafone ha aderito al famoso ”Bonus pc e tablet”. I clienti che ne hanno diritto potranno richiedere, quindi, proprio attraverso il gestore francese l’agevolazione per la dotazione di un dispositivo mobile ed in maniera contestuale anche di una connessione internet.

Vodafone, bonus pc e tablet: la nuova offerta con internet e tablet incluso

Anche con Vodafone, il valore dell’agevolazione si attesta sui 500 euro. I clienti potranno ricevere il bonus con una visione in due tranche: i primi 240 euro saranno garantiti come sconto netto per il piano di telefonia mobile, mentre gli ulteriori 260 euro saranno indirizzati per l’acquisto di un dispositivo mobile (in questo caso, un tablet).

L’offerta dedicata al “Bonus pc e tablet” di Vodafone è composta in questo modo. Gli utenti pagheranno una quota mensile di 19,90 euro al mese. Il valore per il rinnovo mensile è fisso per i primi dodici mesi. In questo prezzo è già prevista la riduzione dei 240 euro dedicati alla dotazione internet.

Per quanto concerne il tablet, invece, gli utenti potranno utilizzare il 260 euro di bonus per l’acquisto di un dispositivo. In alcuni casi, laddove il valore del tablet superi i 260 euro sarà necessario aggiungere una differenza da parte del cliente.

Anche con Vodafone l’attivazione dell’incentivo è vincolata al rispetto delle condizioni generali stabilite dal Governo. L’agevolazione per pc e tablet potrà essere riscattata da tutti gli italiani che hanno richiesto l’ISEE 2020. Il valore della situazione reddituale ISEE dovrà essere inferiore o uguale al testo di 20.000 euro.