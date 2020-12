Esselunga non si ferma più e vuole conquistare a tutti i costi il primato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale di assoluto valore, tramite la quale invitare gli utenti in negozio per completare l’acquisto di prodotti di tecnologia.

Il volantino attualmente disponibile nei punti vendita, infatti, propone al proprio interno un buonissimo insieme di sconti pazzi e di dispositivi in offerta, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, in aggiunta all’essere completamente sbrandizzato. Per coloro che vorranno approfittare degli sconti, infatti, è importante ricordare che non sarà possibile raggiungerli direttamente online sul sito di Esselunga.

Esselunga: quanti sconti per tutti gli utenti

Risparmiare da Esselunga è davvero molto più facile del previsto, il miglior smartphone in promozione resta l’Apple iPhone 11, un top di gamma ormai decaduto, a causa della presenza del nuovo iPhone 12, oggi proposto dall’azienda a 598 euro, in versione completamente sbrandizzata.

Molto interessante è inoltre la riduzione applicata sul Samsung Galaxy S20 FE, lo smartphone appena presentato in Europa con processore Qualcomm Snapdragon 865, ed effettivamente acquistabile con un esborso di soli 549 euro, un prezzo bassissimo se considerata la qualità generale dello stesso.

Il volantino Esselunga raccoglie al proprio interno anche alcuni sconti interessanti, applicati a categorie merceologiche completamente differenti. Il consiglio è di aprire le pagine che trovate inserite qui sotto, vi aiuteranno a comprendere appieno la portata della campagna stessa.