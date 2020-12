I nuovi top di gamma di Xiaomi saranno i device della famiglia M11. Questi dispositivi sono attesi nelle prime settimane del 2021 e saranno caratterizzati da parecchie novità. Gli smartphone infatti sono oggetto di leak sempre più frequenti che ne anticipano feature e specifiche tecniche.

Secondo una nuova indiscrezione, lo Xiaomi Mi 11 Pro sarà caratterizzato da un comparto fotografico all’avanguardia. Ci saranno quattro fotocamere, ognuna con una funzione specifica, ma a sorprendere è la configurazione con cui saranno disposte.

Come si può vedere in foto, Xiaomi ha deciso di abbandonare un layout che preferiva un posizionamento in verticale optando per uno più orizzontale. Questa indiscrezione è stata lanciata da un produttore di cover che ha postato la foto della soluzione pensata per Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro potrebbe avere montare quattro fotocamere

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, al momento l’unica certezza riguarda il SoC. Xiaomi infatti monterà su M11 il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 888 e sarà il primo produttore ad equipaggiarlo in Cina.

Il comparto fotografico potrebbe essere caratterizzato dal sensore principale da 108MP. A supporto troverà spazio un’ottica grandangolare da 13MP e un sensore macro da 5MP. L’ottica quadrata che si vede in foto potrebbe essere quella dedicata allo zoom.

Inoltre possiamo aspettarci un sistema di ricarica rapida a 120W. Per quanto riguarda il display, certamente ci saranno diagonali diversi per i vari smartphone della famiglia. In comune molto probabilmente però ci sarà la risoluzione a 2K e il refresh rate a 120Hz.

Purtroppo al momento non è possibile verificare l’autenticità di questa informazione. Non è chiaro se si tratta di un render ufficiale o amatoriale, nonostante l’alta qualità del lavoro.