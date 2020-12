PlayStation 5, che pure è uscita da tre settimane, è ancora un miraggio per tanti utenti. Questa settimana è tornata disponibile per poco tempo in alcuni store online. Nonostante la sua recente uscita, già possiamo cominciare a speculare su PlayStation 5 Pro.

Nelle ultime ore sono arrivate delle nuove indiscrezioni che hanno fatto emergere questa nuova console. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Sony sta pensando ad una PlayStation 5 Pro

La nuova console targata Sony è uscita da poco meno di un mese eppure sta già riscuotendo moltissimo successo, tanto da andare sold out poche ore dopo la sua uscita. A noi questo non basta, dato le indiscrezioni che sono arrivate nelle ultime ore.

Recentemente è uscito un nuovo brevetto depositato da Sony nel 2019 che descrive un sistema equipaggiato con due GPU, capaci di lavorare in parallelo: e una sarebbe dedicata alla gestione dell’output HDMI. Attualmente è ancora presto per parlare di PlayStation 5 Pro, almeno dal nostro punto di vista di consumatori.

Ma non da quello di Sony: le grandi multinazionali ovviamente pianificano con largo anticipo le proprie mosse, e sicuramente esiste già un piano ben definito per PlayStation. Il concetto di “console mid-gen” è stato sposato pienamente dal colosso giapponese già con PlayStation 4 Pro, e sembra destinato a caratterizzare anche la nuova generazione. Probabilmente, però, non ne sentiremo parlare per un bel po’. Arrivati questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire nuovi, e speriamo interessanti, dettagli sul nuovo modello di console, il cui brevetto è stato depositato da Sony giorni fa.