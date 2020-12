La PlayStation 5 di Sony è tornata brevemente disponibile su Amazon, prima di sparire nel nulla in alcune zone, tra cui il Regno Unito – una delle più colpite dal problema di scorte.

Gli utenti hanno atteso a lungo per acquistare la nuova console Sony in seguito all’arrivo ufficiale sul mercato di metà novembre. Si prevede che questi problemi di scorte insufficienti ci saranno anche nel 2021. Sony suggerisce che i problemi logistici siano principalmente dovuti ai numerosi utenti che – più del solito – stanno tentando di acquistare la nuova console. In parte è complice il periodo particolare e in parte è una conseguenza della pubblicità ben riuscita della PS5, desiderata da utenti storici e tanti nuovi arrivati.

Ogni gruppo di console disponibili è immediatamente sommerso da una raffica di acquirenti entusiasti e la scorta termina immediatamente, in poche ore o persino minuti. Questo è anche ciò che accade su Amazon da almeno una settimana. La versione digitale della console appare come “disponibile” sulla celebre piattaforma di e-commerce, gli utenti tentano di aggiungerla al carrello ma compare una finestra pop-up con un messaggio. Quest’ultimo segnala che l’articolo aggiunto non è disponibile.

PlayStation 5: scorte su Amazon nuovamente esaurite in pochi minuti

Questa confusione è presumibilmente la conseguenza del numero limitato di PlayStation 5 disponibili. Il gran numero di fan in attesa di acquistarne una implica che inevitabilmente la maggior parte dei consumatori rimarrà delusa. Le notizie suggeriscono inoltre che numerose persone utilizzano sistemi automatizzati o bot per acquistare le console non appena vengono riforniti i magazzini di negozi e e-commerce come Amazon, per poi venderle ad un prezzo maggiore.

Tutti questi problemi di scorte e acquisti portano al caos intorno al lancio della PlayStation 5. La console è quasi impossibile da acquistare. Nel Regno Unito, ad esempio, i problemi si sono verificati ​​la stessa mattina in cui la console è apparsa su Argos, ma la scorta è esaurita quasi con la stessa rapidità con cui è arrivata. I clienti si sono lamentati di aver subito annullato i loro ordini. Amazon ha avuto anche altri problemi con il lancio della PS5. I clienti si sono lamentati di aver ricevuto una varietà di altri oggetti per posta invece delle PlayStation ordinata.