Bennet rispolvera il SottoCosto portando nuovamente sconti paurosi e prezzi sempre più bassi alla portata di ogni singolo utente, grazie alla corrente campagna promozionale, infatti, ognuno di noi avrà tra le mani una lunga serie di offerte tra cui effettivamente poter scegliere.

La natura del volantino è identica ai SottoCosto visti in passato, di conseguenza parliamo di offerte dai prezzi bassissimi, ma con scorte estremamente limitate. Gli acquisti possono essere completati solo nei punti vendita nazionali, non sul sito ufficiale, fino al 13 dicembre 2020. Nell’eventualità in cui le unità disponibili dovessero terminare prima del previsto, difficilmente verranno rifornite per tempo.

Bennet: ecco tutti i nuovi sconti del periodo

Con Bennet risparmiare è davvero molto più semplice del previsto, infatti si possono scovare occasioni inedite da altre parti, come Apple iPhone 11 in vendita a soli 598 euro, uno degli smartphone di fascia più alta del biennio 2019/2020, oggi deprezzato a causa della presenza del nuovo iPhone 12.

Coloro che vogliono acquistare un wearable, o un accessorio Apple, ma non sono disposti a spendere più di tanto, potranno affidarsi a Apple Watch Serie 3 a 189 euro, oppure semplicemente gli AirPods di seconda generazione a soli 109 euro.

Per tutti gli altri, invece, ecco arrivare Samsung Galaxy A51 a 249 euro, Alcatel 1 SE 2020 a 99 euro e similari. Se volete approfondire la conoscenza del volantino bennet, abbiamo inserito nel nostro articolo le singole pagine della campagna promozionale.