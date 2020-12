Le nuove offerte di Coop e Ipercoop fanno letteralmente impazzire gli utenti, portando con sé innumerevoli sconti e prezzi sempre più bassi in grado di far sognare ognuno di noi, poiché si potrebbero raggiungere offerte effettivamente mai viste prima d’ora.

Il volantino Coop e Ipercoop parte proprio dall’offrire all’utente la possibilità di accedere agli sconti direttamente nei vari punti vendita sparsi per il territorio, senza garantire gli stessi prezzi sul sito ufficiale. Indipendentemente da questa limitazione, la campagna promozionale è attiva in un intervallo temporale molto dilatato, di conseguenza sarà possibile godere degli stessi sconti fino al 31 dicembre, senza limitazioni particolari sulle scorte disponibili.

Coop e Ipercoop: il volantino non ha rivali sul territorio

Il volantino Coop e ipercoop non ha assolutamente rivali in Italia, sebbene comunque decida di affondare le radici in uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato, quale è appunto il Samsung Galaxy A71. Il suo prezzo di vendita, di soli 339 euro, lo rende fortemente appetibile per la maggior parte di noi, grazie anche al suo essere sbrandizzato e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coloro che vorranno mettere le mani sul prodotto, devono comunque sapere che si tratta di un modello che si gioca tutto con l’ampissimo display da 6,7 pollici AMOLED e la batteria da oltre 4000mAh, un insieme di componenti speciali per la fascia di appartenenza.

Il volantino è visionabile online sul sito ufficiale, con tutte le limitazioni descritte in precedenza.