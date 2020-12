Il colosso di Cupertino ha da poco presentato Apple One, il suo nuovo abbonamento unico tramite il quale è possibile scegliere tra due pacchetti contenenti tutti i servizi proposti contraendo un unico abbonamento, il cui costo è davvero irrisorio. Al momento il Apple One comprende i seguenti servizi: Apple Music, Apple TV Plus ed Apple Arcade; e include una quantità di GB extra per iCloud. A breve questi potrebbero non essere gli unici servizi proposti dal colosso poiché potrebbe essere lanciato il nuovo Apple Fitness Plus.

Apple Fitness Plus: il nuovo servizio potrebbe arrivare a breve!

Tenendo conto di quanto riportato da HDBlog.it, il colosso di Cupertino potrebbe presto procedere con il lancio del suo nuovo servizio Apple Fitness Plus. Negli ultimi giorni pare che noti istruttori abbiano lanciato un hashtag che faccia riferimento al servizio e che in alcuni Paesi sia stata proposta una promozione che permette di ottenere l‘abbonamento gratis per sei mesi, rivolta a coloro che procedono con l’acquisto di un Apple Watch compatibile.

Apple Fitness Plus, dunque, potrebbe presto arrivare sul mercato. Sappiamo che si tratta di un servizio tramite il quale gli utenti Apple hanno la possibilità di svolgere attività fisica seguendo le videolezioni di istruttori e atleti. Gli Apple Watch, a partire dalla Series 3 in poi, consiglieranno all’utente la sessione di allenamento più appropriata tra tutte le opzioni proposte dal colosso, e mostreranno poi i risultati ottenuti.

Al momento non conosciamo la data di lancio esatta ma sono note le tariffe previste dall’abbonamento. A quanto pare, dunque, Apple Fitness Plus sarà incluso soltanto nel pacchetto Famiglia di Apple One; coloro che decideranno invece di attivare il servizio singolarmente potranno richiedere un abbonamento mensile, dal costo di 9,99 dollari al mese, o annuale, al costo di 79,99 dollari.