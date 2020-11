Apple Watch accoglierà presto una nuova app che renderà il dispositivo ancora più attento al benessere degli utenti. Il suo nome è Nightware e il suo obiettivo è quello di interrompere gli incubi per migliorare la qualità del sonno.

Nightware arriva su Apple Watch per migliorare la qualità del sonno degli utenti combattendo gli incubi!

Gli smartwatch si dimostrano sempre più attenti al benessere degli utenti infatti propongono varie funzioni tramite le quali è possibile, ad esempio, misurare la frequenza cardiaca, misurare il livello di ossigeno nel sangue; e monitorare lo stato del sonno. A quest’ultima funzione citata presta la sua attenzione la nuova app, Nightware, che si pone l’obiettivo di offrire agli utenti la possibilità di migliorare la qualità del sonno analizzando alcuni parametri.

La nuova piattaforma, che sarà presto disponibile su Apple Watch, si propone di monitorare la qualità del sonno tenendo conto dei movimenti del corpo durante il sonno e del battito cardiaco per riconoscere gli incubi e quindi interromperli. Valutati i parametri e verificato il presentarsi di un incubo notturno, Nightware procede tempestivamente rilasciando alcune leggere vibrazioni che svegliano delicatamente l’utente così da impedire il procedere dell’incubo.

L’intento dell’applicazione non è quello di porsi come alternativa a strumenti medici, ai quali è sempre opportuno ricorrere in caso di necessità, bensì quello di offrire un supporto. La presenza dell’app su Apple Watch, da sempre attento alla salute e al benessere, si dimostra dunque adeguata poiché mira a proporre agli utenti un’ulteriore funzione da sfruttare per ottenere dei benefici.