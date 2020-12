Una delle band più apprezzate tra gli appassionati di tecnologia, sia per le sue numerose funzionalità, che per il design, è sicuramente la Mi Band 5, che occupa una posizione predominante nel mercato. Attualmente è uno dei dispositivi di maggior successo di Xiaomi e soprattutto del mondo dei prodotti smart. L’azienda cinese infatti è riuscita a creare un prodotto ottimale dal design essenziale, diventato un assoluto best buy.

Se desiderate comprarla da diverso tempo, e stavate aspettando il Black Friday o qualche altra occasione per trovarla in offerta, è arrivato il momento di procedere all’acquisto. Attualmente la Mi Band 5 è stata messa in offerta sul famosissimo e-commerce Amazon dai 40 euro del prezzo di listino a 29,99€ nel momento in cui stiamo scrivendo: un’offerta decisamente conveniente, che vi permetterà di ricevere il prodotto a casa in pochissimo tempo e soprattutto con una garanzia assoluta. Vi ricordo però che il prezzo è soggetto a continue fluttuazioni e che potrebbe cambiare da un momento all’altro. Non ci pensate troppo, perché l’offerta potrebbe essere rimossa, vanificando questa opportunità.

Se desiderate conoscere le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, eccole qui di seguito.

Le specifiche della Mi Band 5

La smart band di Xiaomi viene fornita con un display da 1.1″ Amoled con un tasto frontale per la gestione e l’interazione con l’intero dispositivo. Tra le sue funzioni principali troviamo: un sensore a sei assi per la misurazione del movimento, un sensore di rilevazione del battito cardiaco PPG. Potrete anche impostare diverse modalità di rilevazione dell’attività sportiva, mentre la batteria è in grado di durare fino alla bellezza di 14 giorni con il supporto per la ricarica magnetica, molto utile rispetto alla precedente modalità.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e, se l’avete già acquistata, come vi state trovando! Continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento sul prezzo e nessuna delle ultime novità nel mondo tecnologico.