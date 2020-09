La Mi Band 5 è ancora oggi, a diversi mesi dalla sua uscita, uno dei prodotti di maggior successo nell’ambito dei dispositivi indossabili. Xiaomi, basando il proprio lavoro sul successo della Mi Band 4, è riuscita a migliorare un ottimo prodotto, per creare un altro best buy.

Se volete comprarla, ma 40 euro sono troppi per il vostro budget, Aliexpress arriva in vostro soccorso. Sullo store cinese di maggior successo è possibile acquistare questa fantastica Smart Band ad un prezzo incredibile. Solo 23,74€ per la versione cinese o 27,90€ per la versione con software Global. Un’offerta decisamente allettante: l’unico inconveniente sono i tempi di attesa, per i quali dovrete aspettare anche più di un mese per ricevere il vostro prodotto. In alternativa, con un piccolo sovrapprezzo è possibile acquistare la Mi Band 5 con spedizione dal magazzino europeo a 29,05€. La riceverete a casa in appena 7 giorni.

Se questo tipo di acquisti non fanno per voi, potete sempre acquistarla su Amazon. Attualmente il suo prezzo in offerta è di 37€ circa, ma qualche giorno fa è stata avvistata anche a 33€. Insomma, se siete interessati a questo prodotto le offerte non mancano: occorre solo attendere l’occasione giusta che fa per voi!

Se vi siete persi le caratteristiche di questo nuovo dispositivo indossabile, eccole riportate qui di seguito.

Le caratteristiche di Mi Band 5

La smart band di casa Xiaomi è stata presentata con un display da 1.1″ Amoled con un solo tasto frontale per la gestione e interazione del dispositivo. Per quanto riguarda le sue funzioni c’è un sensore a sei assi per la misurazione del movimento e un sensore di rilevazione del battito cardiaco PPG. Gli utenti possono scegliere tra svariate modalità di rilevazione dell’attività motoria, mentre la batteria è in grado di durare addirittura 14 giorni con un nuovo supporto per la ricarica magnetica.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e, se l’avete già acquistata, come vi state trovando!