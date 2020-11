I clienti che hanno preordinato la PlayStation 5 di Sony da Amazon hanno ricevuto prodotti mai ordinati, tra cui caffè, friggitrici, massaggiatori per i piedi e cibo per gatti.

La giornalista Bex April May ha twittato che il suo ordine della nuova console era stato contrassegnato con “destinatario non trovato” da Amazon ma che non c’era stato alcun tentativo di consegna. Ha poi ricevuto un pacchetto la sera contenente una friggitrice ad aria. Altri hanno riscontrato lo stesso problema. “Una cosa simile è successa a me, tranne per il fatto che la mia scatola era vuota“, ha commentato un utente, lamentandosi che Amazon “non è stato di aiuto, non la sostituirò o altro“. “Ho ricevuto il nastro da imballaggio e un kit per il fitness”, ha affermato un altro utente. Alcuni si sono lamentati di aver ricevuto una griglia e cibo per gatti.

PlayStation 5: friggitrici, nastri adesivi e scatole vuote con i preordini su Amazon

“Il nostro obiettivo principale è rendere felici i nostri clienti. Siamo davvero dispiaciuti e stiamo indagando per capire esattamente cosa sia successo”, ha replicato Amazon. “Stiamo contattando tutti i clienti che hanno avuto un problema. Ce ne siamo resi conto in modo da poterlo risolvere. Chiunque abbia avuto un problema con un ordine può contattare il nostro team del servizio clienti per chiedere aiuto.”

La PlayStation 5 sta già avendo problemi per la mancanza di scorte che molti rivenditori stanno fronteggiando. Currys PC World, Amazon, Game e molti altri hanno segnalato scorte limitate, con le console esaurite nel momento in cui erano disponibili. Alcuni clienti del Regno Unito si sono precipitati sul sito tedesco di Amazon il giorno del lancio per provare ad acquistare la nuova console. Tuttavia, hanno ricevuto solo un messaggio indicante che la console non era disponibile così come la possibilità di acquistare accessori. Sony ha dichiarato che più console saranno disponibili “entro la fine dell’anno”.