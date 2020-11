Con l’arrivo della nuova e tanto attesa PlayStation 5 di Sony, importanti rivenditori – come Game, Amazon, Argos e tanti altri – offrono costanti aggiornamenti giornalieri su se e quando la console potrebbe essere disponibile.

I fan più appassionati hanno lottato per riuscire a preordinare la PlayStation 5 in anticipo. Purtroppo, le scorte potrebbero non soddisfare la maggior parte degli utenti. Sono pochi i rivenditori che si aspettano di avere scorte al più presto, in molti casi per lo più limitate o con lunghi tempi d’attesa. Alcuni rivenditori sono stati chiari e hanno già dichiarato di non avere nessuna console in magazzino da poter mettere in vendita.

“Sfortunatamente, non avremo scorte domani, ma dovremmo averne altre in arrivo presto”, scrivono alcuni rivenditori. “Ti faremo sapere (in anticipo) il momento esatto con tutti i dettagli”. Game ha dichiarato di avere alcune console e ha avvertito i clienti di prediligere ordini online piuttosto che in negozio. Questa premessa accomuna un po’ tutti i rivenditori – nel caso di e-commerce con sedi anche fisiche. Infatti, soprattutto considerando il periodo particolare che stiamo vivendo, si consiglia l’acquisto della nuova PlayStation 5 (e non solo) online, tranne in caso di acquisto con ritiro in negozio.

Amazon, Game, Argos: PlayStation 5 in esaurimento, le ultime dichiarazioni delle aziende

Amazon è probabilmente il sito di e-commerce più quotato tra i consumatori al momento. Infatti, il noto rivenditore ha ribadito che la nuova PS5 sarà disponibile in grandi quantità e in tutta Europa. Tuttavia, non ci sono dichiarazioni specifiche sui tempi d’arrivo. “Faremo quel che possiamo per consegnare tutti gli ordini il prima possibile”, dichiara Amazon nell’e-mail, senza precisare quando.

“Se esegui un ordine, ti invieremo un’email con una data di consegna stimata. Tuttavia, potrebbe essere soggetto a modifiche.” Questa spiacevole notizia è ben nota anche a chi ha acquistato la nuova Xbox Series X tramite Amazon. Infatti, la piattaforma e-commerce ha precisato che anche in caso di preordini effettuati in tempo e con successo, la console potrebbe arrivare persino dopo Natale.