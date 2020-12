Vodafone: il gestore continua a stupirci per il mese di dicembre

Il mondo della telefonia presenta astio e competizione. I vari operatori telefonici presenti sul mercato continuano la lunga lotta al migliore scontrandosi con offerte sempre più convenienti e con prezzi al ribasso, che comprendono minuti, SMS e soprattutto Giga di traffico dati. Tale tecnica viene utilizzata da tutti, comprese le realtà minori e quelle più conosciute ed ha l’obiettivo di avvicinare un numero sempre più grande d’utenza. Di certo Vodafone non è esclusa dal meccanismo, anzi. Già dal 27 novembre il provider ha effettuato delle modifiche non indifferenti pur di spiccare tra le altre compagnie. Questa ha così aggiornato le offerte Vodafone Special, attivabili solamente nei negozi aderenti. La Special Unlimited a 9,99 euro è terminata per lasciare spazio a promozioni che partono dai 6,99 euro al mese. Vediamo nel dettaglio cosa comprendono questi piani tariffari.

Vodafone: le due nuove tariffe del gestore

Dunque la precedente tariffa di Vodafone Special Unlimited a 9,99 euro è scaduta. Sono però sbarcate delle novità a partire dalla Vodafone Special 100 Digital Edition, che comprende minuti illimitati, SMS infiniti e ben 100 Giga di traffico dati in 4G a soli 9,99 euro al mese, con Happy Black incluso. Il suo costo attivazione è di 1 centesimo, oltre al solito acquisto della nuova SIM. In quanto operator attack, la promo è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali.

Infine c’è la Vodafone Special Unlimited Limited Edition la quale propone minuti ed SMS illimitati e 50 Giga di internet in 4G a soli 6,99 euro al mese. Anche in tal caso, il costo di attivazione è di 1 centesimo più l’acquisto della nuova SIM. Per attivare l’offerta, bisogna provenire da CoopVoce, CoopVoce Full, Tiscali, Rabona Mobile e tutti gli operatori virtuali sotto l’aggregatore Plintron.