La special Unlimited di Vodafone è una promozione che rispecchia chiaramente ciò che l’utente italiano sta cercando in questo momento, una promozione dall’elevato bundle, ad un prezzo che rientra entro i 10 euro di spesa mensile, anche con portabilità obbligatoria.

La suddetta offerta dell’operatore in red, nasce per soddisfare le sole esigenze dei consumatori che al giorno d’oggi si ritrovano in condizione d’uscita da TIM o dall’accoppiata Tiscali e CoopVoce, in nessun altro caso, se non per mezzo di un invito diretto, potrà essere attivata. La portabilità, come era immaginabile, è obbligatoria, e porta con sé anche un costo iniziale di 5,01 euro, a cui aggiungere altri 10 euro, ma con 5 euro di credito residuo già inclusi.

Vodafone: cosa contiene la nuova offerta

Al netto delle limitazioni appena discusse, la Special Unlimited di Vodafone è una promozione veramente incredibile, poiché permette di accedere a 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione corrispondente a 600Mbps in download, affiancati da illimitati minuti per poter telefonare a chiunque, nonché sms senza limiti da inviare esattamente agli stessi numeri di telefono.

Il suo prezzo fisso mensile è tutt’altro che troppo elevato, poiché corrisponde per l’esattezza a soli 9,99 euro, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, non è assolutamente necessario optare per il pagamento tramite conto corrente bancario o similari.

Allo stesso modo, segnaliamo la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, il cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone quando vorrà, senza costi aggiuntivi o limitazioni particolari. Per attivare la promozione dovrete recarvi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita in Italia.