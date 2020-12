Vodafone, per i suoi clienti di rete fissa, sembrerebbe in procinto di lanciare nei prossimi giorni un nuovo dispositivo denominato Super WiFi Extender, che sarebbe un repeater Wi-Fi Mesh che si dovrebbe poter acquistare a rate in modo da estendere in caso di bisogno il segnale wireless del proprio modem in altre zone della casa.

Le novità su Vodafone Super WiFi Extender

Vodafone Super WiFi Extender è acquistabile a partire dal 1° dicembre 2020. Il dispositivo sarà disponibile per nuovi e già clienti di rete fissa Vodafone. Inoltre, sembrerebbe abbinabile solo al modem Vodafone Power Station. Ha un costo di 4 euro al mese per i primi 24 mesi, il Super WiFi Extender di Vodafone, con un costo di anticipo pari a 15 euro che dovrebbe però essere gratuito in promozione fino al 31 dicembre 2020, salvo cambiamenti.

La rateizzazione potrà essere attivata con il servizio Telefono No Problem, utilizzato solitamente dall’operatore proprio per permettere l’acquisto a rate di smartphone e anche vari device, e sarà associata alla SIM dati inclusa con la rete fissa Vodafone (SIM Instant Activation).

Sarà possibile ricevere il consiglio su dove posizionare il ripetitore Wi-Fi Mesh nella propria abitazione tramite un app, in base alla potenza del segnale. Il nuovo Vodafone Super WiFi Extender dovrebbe essere dotato di tecnologia Easy Mesh, uno standard “aperto” della tecnologia wireless Mesh che consente di utilizzare il dispositivo con altri apparati che supportano tale tecnologia, senza essere legato alla marca.

Solitamente infatti la tecnologia Mesh viene implementata dai produttori con degli standard proprietari non compatibili a quelli di altri machi, mentre i dispositivi che usano Easy Mesh possono comunicare tra loro indipendentemente dal produttore. Si dovrebbero continuare a pagare 2 euro ogni mese per il mantenimento del servizio, a partire dal venticinquesimo mese. Con il dispositivo potrebbe essere disponibile un servizio di assistenza personalizzata.

