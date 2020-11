I nuovi iPhone 12 condividono buona parte del comparto hardware. Un comparto hardware che si arricchisce e diventa molto più sofisticato, però, nei modelli Pro. Questi non solo passano all’acciaio inossidabile di grado chirurgico rispetto all’alluminio di grado aerospaziale utilizzato sugli iPhone 12 standard, ma sono anche dotati di un teleobiettivo.

E’ vero, probabilmente si potrebbe facilmente rinunciare ad un teleobiettivo, in quanto nella fotografia di tutti i giorni si tende molto di più ad utilizzare la lente grandangolare e non il tele. La vera differenza tra il modello Pro e quello Standard consiste, piuttosto, nello scanner LiDAR. Lanciato per la prima volta su iPad Pro 2020, questa tecnologia permette di scattare foto-ritratto in modalità notturna, garantisce un autofocus più veloce in condizioni di scarsa illuminazione e nuove esperienze in realtà aumentata.

Passando ai video, i modelli Pro offrono la registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps, rispetto alla registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 30 su iPhone 12. Lo zoom della videocamera differisce leggermente tra i modelli come segue:

iPhone 12 mini e iPhone 12: zoom ottico 2x, zoom digitale fino a 3x

iPhone 12 Pro: 2x zoom ottico, zoom digitale fino a 6x

iPhone 12 Pro Max: zoom ottico 2,5x, zoom out ottico 2x, zoom digitale fino a 7x

iPhone 12 Pro contro iPhone 12 Pro Max

Tuttavia, abbiamo delle differenze anche tra iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, a partire dal display, che misura 6,1 pollici sul modello Pro (ed una risoluzione di 2532 x 1170 pixel a 460 ppi) e 6,7 ​​pollici su 12 Pro Max offre (con una risoluzione di 2778 x 1284 pixel a 458 ppi). Le dimensioni più grandi di iPhone 12 Pro Max permettono di inserire anche una batteria più grande e ne consegue una migliore durata della batteria.

L’iPhone 12 Pro include una batteria da 2.815 mAh, e garantisce una riproduzione video di 17 o 11 ore con streaming e riproduzione audio di 65 ore. L’iPhone 12 Pro Max è invece dotato di una batteria da 3.687 mAh che offre fino a 20 ore di riproduzione video, 12 ore per lo streaming video e riproduzione audio fino a 80 ore.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le differenze sussistono nel teleobiettivo. Sebbene implementino lo stesso sensore, il teleobiettivo dell’iPhone 12 Pro Max offre uno zoom ottico 2,5x rispetto allo zoom ottico 2x di iPhone 12 Pro. E poi nella lente grandangolare: il modello Max l’apertura f1.6 consente l’ingresso di più luce ed immagini di qualità superiore.

Qual è l’iPhone 12 Pro giusto per te?

Per la maggior parte degli utenti, decidere se acquistare un iPhone 12 Pro o un iPhone 12 Pro Max dipenderà dalle dimensioni dello schermo. Se desideri l’iPhone più grande, allora l’iPhone 12 Pro Max è il prodotto giusto per te. Altrimenti, chiediti se i miglioramenti della batteria e della fotocamera sono sufficienti per giustificare il prezzo aggiuntivo. La differenza è significativa, soprattutto se prevedi di utilizzare molto il dispositivo durante il giorno e preferisci non caricarlo di notte.