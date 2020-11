Black Mirror, After Life, Sex Education: le serie che stavate aspettando

Durante il periodo della prima ondata di Coronavirus, abbiamo visto crollare dalla piattaforma Netflix molte serie tv come ad esempio:

Iron Fist

Daredevil

The Good Cop 2

Orange is the new black

Luke Cage

All About The Washingtons

Fuller House

Travelers

Jessica Jones

The Punisher

Friends From College

One Day At A Time

Santa Clarita Diet

The Ranch

Chambers

The Rain

Tuca and Bertie

Designated Survivor

Trinkets

13 Reasons Why

She’s Gotta Have It

Grace and Frankie

The OA

No Good Nick

Bojack Horseman

Dear White People

Dark

Allo stesso tempo però sono tornate/giunte sul panorama del ventunesimo secolo serie televisive che erano state precedentemente interrotte. Cosa ne sarà invece di Black Mirror, After Life, Sex Education? Scopriamolo insieme.

Black Mirror, After Life, Sex Education: Netflix ci sorprenderà

Partiamo da Black Mirror, la quale ha esplicitamente dichiarato di non avere alcuna intenzione di effettuare un rinnovo della serie televisiva. Gli ideatori al momento hanno in piano di dedicarsi ad altre produzioni lasciando in disparte la famosa Black Mirror.

Per quanto riguarda Sex Education invece, abbiamo delle ottime notizie. La showrunner creatrice della serie ha difatti confermato l’arrivo di una terza stagione, già in programma da tempo. Al momento le riprese sono ripartite dopo il periodo di blocco causato dal Covid-19.

Infine, parlando di After Life, lasciamo la parola a Ricky Gervais (protagonista): “Poiché così tanti di voi hanno guardato After Life 2 così rapidamente, siamo tornati in prima posizione”. E ha proseguito: “le brave persone di Netflix mi hanno suggerito di alzare il mio cu*o grasso e fare un’altra stagione. Questa è tutta colpa vostra”. Dopo la seconda season uscita lo scorso 24 Aprile, manca pochissimo alla terza stagione.