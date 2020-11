A partire dal 30 Novembre 2020, a meno di cambiamenti, presso i negozi TIM sarà possibile attivare l’offerta generazionale TIM Junior. Il canone mensile è di 4,99 euro anziché 7,99 euro ed è rivolta solo ai clienti che attivano o hanno già attiva TIM Unica.

Per avere il canone mensile agevolato previsto da questa nuova versione dell’offerta ricaricabile dedicata ai clienti più giovani, denominata TIM Junior mese Unica, bisognerà comunque addebitare il suo conto direttamente nella bolletta di rete fissa.

È importante specificare sin da subito che nel momento in cui Junior viene attivata prima di Unica, non si può sfruttare lo sconto e il prezzo mensile dell’offerta rimane invariato a 7,99 euro al mese. Inoltre, nel caso di cessazione di Unica, l’offerta Junior mese Unica rimane comunque attiva al costo mensile agevolato, ma addebitato su credito residuo e non più sulla fattura.

TIM: l’offerta è davvero vantaggiosa ed è tutta da scoprire

Ecco di seguito cosa prevede Tim Junior Mese Unica:

200 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 200 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali Giga illimitati di traffico dati

Canone mensile di 4,99 euro

Contributo di attivazione di 3 euro con rinnovo automatico mensile

Dunque, la nuova offerta dell’operatore blu entra a far parte della vasta gamma di offerte Junior dedicate agli under 16, dove troviamo Tim Junior mese, TIM Junior Pack 6 mesi e 12 mesi. In realtà, si tratta della stessa opzione tariffaria, ma proposta in versioni differenti: una soluzione mensile, una semestrale ed una annuale. Se vuoi scoprire le ultime offerte di TIM dedicate a te vai a questo articolo.