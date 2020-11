Xiaomi è famosa per proporre delle offerte veramente molto interessanti nel periodo del Black Friday. Anche quest’anno non si è smentita, proponendo molti dei suoi prodotti di punta, e anche quelli più venduti, a prezzi decisamente scontati, per le necessità di ogni tipologia di utente. Ma vediamo insieme le principali offerte proposte per questo Black Friday 2020.

Le offerte più interessanti

Per quanto riguarda la fascia alta del mercato troviamo il Mi 10T Pro da 256GB e da 128GB scontati rispettivamente a 549,90€ e 499,90€, con uno sconto di 50€ e 100€. Anche il Mi 10T Lite 5G si può acquistare a partire da 249,90€, per un device 5G ad un prezzo veramente competitivo e tra i più bassi sul mercato.

In offerta anche tutta la serie Redmi 9, inclusi il 9S e 9 Pro per tutti coloro che desiderano un device dalle buone prestazioni ad un prezzo vantaggioso. 199,90€ il prezzo in offerta del Redmi 9 Pro e 9S, con un sconto di 70€ e 60€ per due tra i device più venduti e diffusi sul mercato.

Infine, non potevano mancare gli sconti anche sulla serie Poco Phone: l’X3 NFC è calato di 40€, arrivando a costare 189,90€, ma molti altri sconti sono in arrivo in vista del 27 novembre. Ma le offerte non riguardano solamente l’ambito degli smartphone, ma anche gli innumerevoli prodotti per la casa e per l’intrattenimento prodotti da Xiaomi: basti pensare al Mi Handheld Vacuum Cleaner, scontato a 99,90€ invece di 249,90€, o ancora la Mi Band 5, scontata a 34,90€. Su questa pagina potete trovare tutte le principali offerte del colosso cinese, attive ancora per qualche giorno!