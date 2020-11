MediaWorld prova a giocare d’anticipo con il lancio di una campagna promozionale assolutamente interessante, il cui obiettivo è di richiamare l’attenzione della community verso l’ormai imminente Black Friday.

Il tanto atteso “Venerdì nero” sarà il 27 novembre, in milioni si riverseranno sugli store di tutto il mondo per cercare di strappare un affare e di acquistare i migliori prodotti al giusto prezzo. Nell’attesa di riuscire a spendere il meno possibile, da MediaWorld è stata attivata la campagna Black Friiiday, la perfetta soluzione tramite la quale l’azienda è riuscita a scontare alcuni modelli dall’elevato interesse nazionale. Essendo consapevole delle difficoltà economiche di tanti di noi, è stata introdotta la possibilità di affidarsi al Tasso Zero, quindi con rateizzazione senza interessi, nel momento in cui viene superata la spesa di 199 euro.

Mediaworld: le offerte sono assolutamente interessanti

I settori su cui MediaWorld ha voluto focalizzare la propria attenzione sono sostanzialmente sempre gli stessi, ma apprezziamo fortemente la scelta di puntare anche sul mondo Apple.

In particolare sono stati inseriti alcuni modelli molto recenti a prezzi abbordabili, come ad esempio iPhone 11 in vendita a 629 euro, oppure il medio di gamma iPhone SE 2020 acquistabile alla modica cifra di 429 euro.

Discorso simile per quanto riguarda il mondo Android, ha sicuramente fatto scalpore la possibilità di acquisto del Samsung Galaxy Z Flip, uno dei primi foldable dell’azienda orientale a 999 euro (con possibilità di acquistarlo a soli 499 euro grazie al buono di 500 euro rilasciato da Samsung stessa), senza dimenticare i vari Galaxy S20 FE in promozione a 569 euro o anche l’ottimo Xiaomi Mi Note 10 proposto a 349 euro.

Come potete vedere le possibilità di acquisto e di risparmio sono davvero tantissime, aprite il sito ufficiale per scoprire le altre offerte.