Dopo aver visto l’arrivo del nuovo OnePlus 8T, sappiamo che il prossimo top di gamma del produttore cinese arriverà con la serie OnePlus 9. A quanto pare sono maturi i tempi per scoprirne i primi dettagli.

Le immagini trapelate mostrano il presunto design di OnePlus 9: posteriormente vediamo un modulo fotografico rettangolare, coerente con il design implementato da OnePlus sui suoi recenti top di gamma, con tre sensori fotografici accompagnati dal flash LED. Scopriamo altri dettagli.

OnePlus 9: trapelano online alcuni indizi sul design e sulle specifiche

Nella parte anteriore del dispositivo vediamo un display forato nell’angolo in alto a sinistra per ospitare la fotocamera frontale. Lateralmente vediamo il solito alert slider, ormai un segno distintivo per il produttore cinese. Assieme ai primi render, sono trapelati anche i primi rumor sulle specifiche tecniche di OnePlus 9.

Il nuovo top di gamma dovrebbe presentarsi con un processore Snapdragon 875 o 865+ accompagnato da almeno 8 GB di RAM. Il display dovrebbe avere una diagonale da 6,55″ e offrire un refresh rate da almeno 120 Hz, alcuni rumor lo indicherebbero pari a 144 Hz, mentre la tripla fotocamera posteriore dovrebbe avere dei sensori da 64, 16 e 8 megapixel, oltre a quella anteriore da 32 megapixel. Infine, la batteria dovrebbe avere una capacità da 5.000 mAh.

Sulla data di lancio i rumor emersi finora in rete sono contrastanti: secondo 91 Mobiles, OnePlus 9 dovrebbe arrivare entro dicembre 2020 mentre per Steve H. non arriverà prima di marzo 2021. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. Nel frattempo possiamo iniziare ad aggiornare i modelli precedenti con l’ultimo update rilasciato dal colosso, di cui abbiamo parlato solamente pochi giorni fa.