Come ben sappiamo, gli smartphone Android sono sempre sotto attacco di malintenzionati che portano con sé applicazioni infette da malware davvero di ogni tipologia. Dopo le 20 app pericolose che abbiamo visto nel dettaglio proprio di recente, ci sono altri due programmi che infestano gli smartphone Android. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sono capaci di fare.

Malware su Android: VivaVideo e Go SMS Pro sono assolutamente da eliminare

Il primo è VivaVideo, un’app fremium (significa gratis ma con la possibilità di acquistare servizi) disponibile sul Google Play Store, scaricata da più di 100 milioni di utenti e dedicata principalmente alla modifica di video con effetti, musica e tanto altro. Da un rapporto pubblicato da Upstream, e dopo un’accurata analisi svolta da Secure-D, VivaVideo è stata giudicata pericolosa in quanto, oltre ad essere stracolma di pubblicità, eseguirebbe transazioni all’insaputa dell’utente.

Nell’ultimo rapporto, infatti, si parla di oltre 20 milioni di tentativi di transazione falliti o bloccati. I Paesi i presi di mira sono vari, si parla di Brasile, Egitto, Camerun, Arabia Saudita, Thailandia e Germania. Fortunatamente, l’Italia non rientra tra i bersagli presi di mira, ma comunque è bene che stiate attenti.

La seconda app pericolosa di cui vi parliamo è Go SMS Pro. Questo è un servizio di messaggistica utilizzato da più di 100 milioni di utenti e presenta una falla di sicurezza davvero considerevole: consente a chiunque di accedere ai contenuti personali e sensibili inviati con l’applicazione. Secondo un rapporto di Trustwave, lo sviluppatore è a conoscenza di tutto ciò, ma comunque non aggiorna l’app. Dunque, nel caso in cui tu stia usando Go SMS Pro, disinstallala all’istante.