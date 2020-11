Questo è un periodo particolarmente attivo per iFixit. Il sito infatti ha effettuato il teardown di vari dispositivi Apple in poco tempo per via della famiglia iPhone 12 molto popolata e anche per la successiva presentazione ufficiale dei nuovi MacBook.

Dopo aver analizzato il MacBook Pro 2020 con Apple Silicon M1 e Apple iPhone 12, questa volta tocca ad iPhone 12 Pro Max subire lo stesso trattamento. Per fortuna, i ragazzi di iFixit sono sempre molto attenti e delicati, quindi il loro smontaggio è sempre perfetto.

Grazie a questa procedura, iFixit riesce a determinare la facilità di riparazione di un device evidenziando i punti di forza e di debolezza della procedura. Il nuovo iPhone 12 Pro Max riesce a totalizzare un punteggio di 6 su 10. Il punteggio è lo stesso per tutti i device realizzati da Apple, a conferma delle buone soluzioni condivise utilizzate in fase di design delle componenti interne.

iPhone 12 Pro Max conferma le buone impressioni di iFixit sulla riparabilità

Il vantaggio di iPhone 12 Pro Max rispetto ai suo “fratelli minori” è proprio il maggiore spazio interno a disposizione. Gli altri iPhone 12 dovevano ricavare spazio sottraendolo alla batteria, ma la variante Pro Max ha tutto ben disposto senza problemi.

Come per tutti gli altri modelli, Apple ha deciso di privilegiare la sostituzione dei due elementi maggiormente a rischio. Ecco quindi che la batteria e lo schermo sono facili da raggiungere e sostituire. Inoltre, come sottolinea iFixit, molte componenti sono modulari e quindi basta staccarle e sostituirle all’occorrenza.

Purtroppo, Apple ha deciso di utilizzare alcune viti particolari che rendono le operazioni più complicate se non si hanno a disposizione gli attrezzi giusti. Infine, resta anche su questa variante il problema condiviso da tutta la famiglia iPhone 12. Il rivestimento in vetro è tanto bello quanto fragile e scomodo in caso di rottura. Infatti, per sostituire il vetro posteriore rotto è necessario cambiare l’intera scocca dello smartphone.