Nonostante siano passate alcune settimane dal lancio, sembra che la famiglia iPhone 12 soffra ancora di qualche problemino di ottimizzazione. Non si tratta del primo caso per i deivce Apple, infatti qualche giorno fa erano emersi altri problemi.

I primi difetti per iPhone 12 riguardavano problemi di verniciatura e assemblaggio, mentre in queste ore sembra emerso un particolare difetto software. In particolare, gli utenti lamentano che i nuovi device Apple hanno un display che tende al colore verde.

Questa tipologia di segnalazione si sta moltiplicando velocemente in rete, come conferma il report di 9To5Mac. Oltre ai forum esterni, anche la pagina di supporto ufficiale di Apple ormai contiene decine di post a riguardo. Secondo quanto riportato dagli sfortunati utenti, il display ha sempre una tinta che tende al verde e qualche volta lampeggia dello stesso colore.

Un nuovo bug colpisce tutti gli iPhone 12

Per fortuna, Apple ha confermato ufficialmente di essere a conoscenza del problema. L’azienda di Cupertino inoltre sta lavorando ad una soluzione ma non ci sono tempistiche per il rilascio di un update bugfix.

Secondo Apple si tratta di un difetto software che colpisce tutti gli iPhone 12 presentati quest’anno. Con una nota agli Apple Store, l’azienda della mela ha confermato che un aggiornamento arriverà a breve.

In particolare, il display si tinge di verde quando la luminosità è inferiore al 90%. Qualunque valore inferiore a questa soglia farà comparire un alone verde a prescindere dal modello di iPhone 12 utilizzato. Inoltre, secondo ulteriori approfondimenti, il difetto è presente anche su iOS 14.3 beta. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente arriveranno a breve.