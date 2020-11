Gli operatori virtuali hanno ormai colonizzato il settore della telefonia da diversi anni: sebbene prima fosse un azzardo cambiare gestore per affidarsi a loro, oggi risultano essere una scelta molto conveniente e apprezzata da molti. Tra gli MVNO più affermati in Italia, poi, non può non essere citato Ho.Mobile che altro non è che l’operatore virtuale di Vodafone Italia e offre a tutti gli utenti delle offerte strabilianti.

Ho.Mobile: ecco quali sono le offerte con cui cambiare operatore

Cambiare il proprio gestore telefonico può essere, alle volte, difficile: andare in giro per un’offerta conveniente non è sempre facile, soprattutto se si deve prestare attenzione alla copertura nella propria zona. Ho.Mobile, essendo l’operatore di Vodafone, in questo non può che spiccare.

Per cambiare piano tariffario, a tal punto, questo MVNO offre:

Per i clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lycamobile e alcuni MVNO consultabili sul sito 70 Giga di traffico dati; minuti ed sms illimitati ; 5,99 euro al mese + 0,99 euro di attivazione e SIM.

e alcuni MVNO consultabili sul sito Sempre per i clienti Iliad, Fastweb, Lycamobile, CoopVoce e altri MVNO 100 GB di traffico dati: minuti ed sms illimitati; 9,99 euro al mese + 0,99 euro di attivazione e SIM.

e altri MVNO Per i nuovi numeri o per chi passa da Kena Mobile , Poste Mobile , Daily Telecom o Digi Mobil 70 giga di traffico dati; minuti ed sms illimitati; 8,99 euro al mese + 9,99 euro di attivazione e SIM.

, , o Per i clienti TIM , WindTre, Vodafone, e Very Mobile 50 giga di traffico dati: minuti ed sms illimitati; 12,99 euro al mese + attivazione e SIM a partire da 9.99 euro.

Ho.Mobile, infine, offre l’opportunità di provare i suoi servizi per 30 giorni grazie all’opzione “Soddisfatti ho. rimborsati“.