Il volantino di Euronics propone tantissime offerte assolutamente in grado di invogliare anche il consumatore più restio, all’acquisto di nuovi prodotti, quali smartphone, tablet o notebook, spendendo complessivamente cifre più che abbordabili.

Per approfittare del periodo in cui stiamo entrando, quello del Black Friday e dei regali natalizi in generale, Euronics ha pensato di lanciare un volantino attivo sull’intero territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli utenti vi possono accedere recandosi personalmente entro il negozio più vicino alla propria residenza, senza possibilità di affidarsi all’e-commerce aziendale. Coloro che invece non vorranno pagare tutto subito, potranno comunque appoggiarsi al cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, quindi con pagamento senza interessi a partire dalla mensilità di Gennaio 2021.

Euronics: questi sconti fanno risparmiare tutti gli utenti

L’intenzione di Euronics è di offrire all’utente tutte le migliori possibilità di acquisto, affidandosi a piene mani ad un prodotto dall’interesse elevatissimo, quale è il Samsung Galaxy S20+, e ponendolo in vendita ad uno dei prezzi più bassi di sempre. La richiesta attuale, di soli 699 euro, è da cogliere assolutamente al volo se interessati al suddetto modello, sopratutto perché commercializzato in versione sbrandizzata.

Volendo comunque variare e risparmiare ancora di più, segnaliamo la presenza di svariati prodotti economici, come Xiaomi Mi 10 Lite, proposto a 349 euro, oppure Xiaomi Redmi Note 9 Pro e Huawei P40 Lite. Per conoscere da vicino il volantino Euronics affidatevi alle pagine che trovate nel nostro articolo.