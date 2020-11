Il volantino Trony fa un regalo davvero imprevisto a tutti gli utenti, grazie alla campagna promozionale Prendi 3 Paghi 2, quest’ultimi potranno godere di prodotti completamente gratis, seguendo però un iter ben specifico e dettagliato in ogni singolo punto vendita.

Avete capito bene, il 3X2 è ufficialmente arrivato anche da Trony, e promette un risparmio senza precedenti per gli utenti che decideranno di approfittarne. Gli acquisti non sono effettuabili online sul sito ufficiale, ma sarà possibile fruire delle stesse opportunità in ogni negozio dislocato sul territorio nazionale (senza distinzioni o limitazioni di sorta).

Trony: le offerte fanno risparmiare tutti

Il volantino Trony aiuta davvero moltissimo a risparmiare sotto ogni punto di vista, come detto però è necessario seguire un iter ben specifico per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato. Questi parte con l’acquisto di un prodotto a scelta appartenente tra 3 categorie differenti (piccolo/grande elettrodomestico o televisore), con prezzo che dovrà essere superiore a 69 euro nel primo caso, 399 euro per i restanti.

L’utente che supererà questo primo step ed ostacolo, poi si troverà dinnanzi una strada completamente in discesa, nella quale incrocerà una biforcazione dopo aver aggiunto un secondo prodotto al carrello. Potrà decidere di fermarsi con 2 acquisti, e godere di uno sconto del 50% sul meno caro, oppure di arrivare ad un totale di 3 prodotti, fruendo di una riduzione complessiva del 100% sul meno caro.

Il dettaglio della campagna promozionale, con anche il volantino inserito come galleria fotografica, è possibile trovarlo direttamente nell’articolo.