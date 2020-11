Halo Infinite, continua a far parlare di se. Dopo la presentazione di agosto sono state tante le critiche, spesso giustificate, rivolte al comparto tecnico. D’altronde il titolo sarebbe dovuto diventare una delle punte di diamante della nuova X Box series X; in molti sono rimasti sorpresi nel riscontrare una qualità grafica piuttosto scarsa in quella che sarebbe dovuta essere una presentazione in grande stile.

Altrettanti si sono chiesti poi il motivo della scarsa qualità di una presentazione che avrebbe dovuto introdurre una delle IP più importanti per l’ecosistema Microsoft. Al di la di alcuni evidenti problemi di progettazione a segnare la maggiorate delle difficolta nella realizzazione di Halo Infinite l’esigenza di farlo girare sia sulla performante Xobx Series X che sulla più modesta serie S.

Halo Infinite: importanti novità in arrivo

Sembra però che quanto prima possano arrivare importanti novità, almeno stando a quanto dichiarato dal Brian Jarrad in risposta ad un post su reddit. Il responsabile alle comunicazioni di 343 Industries ha voluto rassicurare i fan riguardo l’impegno profuso dagli sviluppatori per risolvere i problemi riscontarti durante la presentazione, per renderlo il più performante possibile su X Box series X.

Jarrad ha sottolineato come tutto il team stia lavorando per riavvicinare i fan a questo titolo e poter proseguire insieme il percorso iniziato. Questo però avrà come conseguenza l’assenza di Halo Infinite sul palco dei prossimi The Game Awards. 343 Industries sembrerebbe aver imparato la lezione e piuttosto che presentare al pubblico un lavoro incompleto e raffazzonato sembra preferire prendersi il suo tempo. Tempo che però non dovrebbe essere eccessivo, vista la promessa di importanti novità nell’arco di qualche settimana.